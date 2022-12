Cronaca 871

Donna uccisa a colpi di fucile nelle campagne di Belpasso

La donna era una bracciante agricola separata. Si sta scava nella sua vita e si sta cercando di ricostruire i suoi movimenti

Redazione

01 Dicembre 2022 20:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/donna-uccisa-a-colpi-di-fucile-nelle-campagne-di-belpasso Copia Link Condividi Notizia

Una donna di nazionalità romena è stata uccisa a colpi di fucile nelle campagne di Belpasso. Il cadavere della vittima, di 40 anni, è stato trovato in un casolare in contrada Ritornella. Sul posto il medico legale, il pm e i carabinieri di Paternò che stanno indagando. La donna era una bracciante agricola separata. Si sta scava nella sua vita e si sta cercando di ricostruire i suoi movimenti nelle ultime ore per dare un nome e un volto all’assassino. (La Sicilia)



Una donna di nazionalità romena è stata uccisa a colpi di fucile nelle campagne di Belpasso. Il cadavere della vittima, di 40 anni, è stato trovato in un casolare in contrada Ritornella. Sul posto il medico legale, il pm e i carabinieri di Paternò che stanno indagando. La donna era una bracciante agricola separata. Si sta scava nella sua vita e si sta cercando di ricostruire i suoi movimenti nelle ultime ore per dare un nome e un volto all'assassino. (La Sicilia)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare