Donna uccide la figlia di 14 anni e poi tenta il suicidio gettandosi dalla finestra

L'episodio si è registrato ad Oristano: a dare l'allarme alla Polizia sono stati i vicini di casa che hanno trovato la donna riversa in strada

Una donna di Silì (Oristano) ha ucciso la figlia di 14 anni e ha poi tentato il suicidio. Secondo quanto riferisce la polizia, a dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno trovato la donna riversa in strada. Una volta entrati nell'abitazione, hanno visto il corpo della ragazzina sul pavimento. La quattordicenne è stata uccisa a coltellate. Stando a quanto riportato da "L'Unione Sarda", il corpo della 14enne, Chiara Carta, è stato trovato in bagno. La madre, Monica Vinci, di 52 anni, dopo aver ucciso la figlia si sarebbe invece gettata dalla finestra, cercando di farla finita. Soccorsa, è ora ricoverata in gravi condizioni.



