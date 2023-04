Donna trovata morta in sacco a pelo su un prato in Alto Adige

Si tratta di una donna di 56 anni. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause della morte

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un sacco a pelo su un prato alpino nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1750 metri di quota. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio da alcuni escursionisti che hanno notato il corpo sotto un larice. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino dell'Avs e della Guardia di finanza e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha recuperato la salma. Il medico d'urgenza ha solo potuto constatare il decesso. La donna MORTA è una meranese di 56 anni. Sono in corso accertamenti per chiarire la causa di morte. (ANSA)



