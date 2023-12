Cronaca 369

Donna trovata morta a Milano, si indaga per omicidio: interrogato il figlio

La vittima di 73 anni faceva parte di una nota famiglia di imprenditori

Redazione

A Milano, una donna di 73 anni, Fiorenza Rancilio, è stata trovata morta in casa con profonde ed evidenti lesioni alla testa. È accaduto nel suo appartamento in via Crocefisso, in pieno centro città, nella zona della Colonne di San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Duomo con la Sezione rilievi. Si indaga per omicidio. Al momento del ritrovamento del corpo nell'abitazione era presente il figlio della donna, che è stato portato via in ambulanza perché in stato confusionale e ascoltato dagli investigatori. La vittima era la figlia di Gervaso Rancilio, imprenditore italo-francese re delle macchine del caffè.

Fiorenza Rancilio, immobiliarista di professione, era presidente della fondazione "Augusto Rancilio", intitolata a suo fratello, architetto di 26 anni che venne sequestrato dall'Anonima a Cesano Boscone (Milano) la mattina del 2 ottobre 1978. Il padre di entrambi era Gervaso Rancilio, imprenditore italo-francese re delle macchine da caffè che conta, tra le altre, ancora una sede nel Milanese.



