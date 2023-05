Cronaca 416

Donna tenta di uccidere il figlio a coltellate, giallo a Palermo

La donna è stata arrestata dalla Polizia, non si conosce ancora il movente

Redazione

Ha cercato di uccidere con una coltellata il figlio. Una donna è stata arrestata dalla Polizia a Palermo nel quartiere Cep. L’allarme è scattato poco dopo le 8 del mattino quando è giunta una segnalazione di una donna che, ha riferito di essere residente in uno stabile della zona raccontando agli operatori di un accoltellamento all’interno del condominio in cui abita. Quando i poliziotti sono giunti sul posto una seconda donna, la madre del ferito, ha raccontato di essere stata lei. La donna era sul pianerottolo in evidente stato di agitazione e dentro la casa c’era ancora il figlio con una profonda ferita all’addome. Il ferito è stato trasferito in un ospedale cittadino dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico mentre la donna è stata arrestata per tentato omicidio. E’ stato sequestrato un coltello da cucina che dovrebbe essere l’arma del delitto. Non è ancora chiaro il movente dell’accoltellamento e che cosa abbia scatenato la reazione della donna.



