Donna sotto choc: "Violentata nel bagno di una discoteca"

Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 3 della notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio in una discoteca a Milano

Una donna di 31 anni, soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata alla clinica Mangiagalli, ha raccontato di essere stata violentata la notte scorsa da uno sconosciuto nel bagno di una discoteca in viale Padova a Milano, dove stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici. La vittima, una impiegata che vive nel Milanese, ha raccontato ai carabinieri la vicenda, senza però riuscire a descrivere il suo aggressore in quanto è sotto choc.

Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 3 della notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio in una discoteca a Milano, il Q Club in via Padova 21, a due passi da piazzale Loreto. Indagano i Carabinieri della compagnia Duomo, che al momento stanno dando la caccia al presunto violentatore. Dalle prime ricostruzioni, la 31enne sarebbe stata una vittima del tutto casuale: nel suo racconto agli inquirenti, avrebbe infatti riferito di non conoscere l'identità dell'aggressore.





