Cronaca 8708

Donna scomparsa a San Cataldo, ritrovata nel pomeriggio dai carabinieri

Grazie alle ricerche senza sosta degli uomini dell'Arma la donna è stata ritrovata in buone condizioni di salute

Rita Cinardi

26 Agosto 2021 16:59

E' stata ritrovata nel pomeriggio di oggi G.B., la donna di 42 anni che si era allontanata questa mattina dalla sua abitazione senza dare notizie ai familiari. Per diverse ore i familliari hanno provato a contattare la donna che era irreperibile. I carabinieri avevano diffuso una nota con le generalità e la foto della donna per essere aiutati nelle ricerche anche dai cittadini. Poco dopo, grazie alle ricerche senza sosta dei militari dell'Arma, è stata ritrovata in buone condizioni di salute.



E' stata ritrovata nel pomeriggio di oggi G.B., la donna di 42 anni che si era allontanata questa mattina dalla sua abitazione senza dare notizie ai familiari. Per diverse ore i familliari hanno provato a contattare la donna che era irreperibile. I carabinieri avevano diffuso una nota con le generalità e la foto della donna per essere aiutati nelle ricerche anche dai cittadini. Poco dopo, grazie alle ricerche senza sosta dei militari dell'Arma, è stata ritrovata in buone condizioni di salute.

Ti potrebbero interessare