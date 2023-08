Cronaca 1096

Donna muore durante gastroscopia: aperta inchiesta a Messina

Iscritti nel registro degli indagati un gastroenterologo e un anestesista

Redazione

Inchiesta a Messina dopo la morte di una donna, deceduta in seguito ad una gastroscopia. La tragedia è avvenuta il 24 agosto: una 62enne è deceduta durante l'esecuzione dell'esame al quale si stava sottoponendo in un studio privato polispecialistico della città.

Il marito ha presentato una denuncia alla questura di Messina, da lì l'apertura delle indagini e il fascicolo aperto dalla procura di Messina. L'ipotesi è di omicidio colposo, i magistrati, che hanno già convocato le parti, hanno iscritto sul registro degli indagati, come atto dovuto, due medici, un gastroenterologo e un anestesista. Il procuratore aggiunto Marco Accolla, che segue il caso, conferirà adesso al medico legale l’incarico di eseguire l’autopsia sul corpo della donna.



