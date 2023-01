Cronaca 573

Donna morta intossicata da monossido di carbonio

Personale sanitario, come informa l'ufficio stampa del 118, è intervenuto per una coppia intossicata

Redazione

27 Gennaio 2023 11:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/donna-morta-intossicata-da-monossido-di-carbonio Copia Link Condividi Notizia

Una donna è morta a Morbello (Alessandria), nell'Acquese, per un'intossicazione da monossido di carbonio. Personale sanitario, come informa l'ufficio stampa del 118, è intervenuto per una coppia intossicata e, secondo le prime informazioni, la donna è deceduta. Sul posto anche i vigili del fuoco, i quali precisano che la richiesta di soccorso sarebbe arrivata direttamente dalla casa in località Val Gorrini. (ANSA)



Una donna è morta a Morbello (Alessandria), nell'Acquese, per un'intossicazione da monossido di carbonio. Personale sanitario, come informa l'ufficio stampa del 118, è intervenuto per una coppia intossicata e, secondo le prime informazioni, la donna è deceduta. Sul posto anche i vigili del fuoco, i quali precisano che la richiesta di soccorso sarebbe arrivata direttamente dalla casa in località Val Gorrini. (ANSA)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare