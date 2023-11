Cronaca 1348

Donna morta dopo aver mangiato una pizza, escluso il botulino: ipotesi avvelenamento da pesticida

La 45enne era morta dopo aver mangiato una pizza ad Ariano Irpino, ma a quanto pare negli alimenti della pizzeria non c'era traccia di botulino



La donna morta il 31 ottobre dopo essere stata ricoverata due volte in ospedale per fortissimi dolori gastrointestinali dopo una cena in pizzeria potrebbe essere stata uccisa da un pesticida. E' l'ipotesi che si fa largo nell'indagine sulla morte di Gerardina Corsano, 45enne di Ariano Irpino (Avellino). Inizialmente si era fatta strada l'ipotesi di una possibile intossicazione alimentare a seguito di una serata in pizzeria trascorsa insieme al marito, Angelo Meninno, 52 anni, anche lui rimasto intossicato e dimesso dall'ospedale solo tre giorni fa.

Ma gli accertamenti hanno escluso la presenza del botulino. La Procura di Benevento, che coordina le indagini, aveva disposto il sequestro di alcuni campioni di alimenti nella pizzeria, ma dagli esami eseguiti nei laboratori dell'Istituto superiore di sanità a Roma non sarebbe emersa la presenza di botulino negli alimenti utilizzati per il condimento della pizza, come inizialmente sospettato.

Pesticida usato nell'azienda dove lavora il marito

La pizzeria è stata poi dissequestrata su richiesta dei titolari. Avanza ora l'ipotesi di un contatto con sostanze chimiche, in particolare un pesticida che potrebbe essere stato utilizzato nell'azienda in cui lavora il 52enne, circostanza che però potrà essere confermata solo dai risultati definitivi dell'autopsia eseguita sabato scorso sul corpo della donna. Celebrati i funerali di Gerardina Corsano nella chiesa di Maria Santissima Addolorata ad Ariano Irpino. Per l'occasione i legali del marito, gli avvocati Fabio De Donato e Giovanni Pratola, hanno chiesto alla stampa di tenere le telecamere lontane dalla chiesa nel rispetto del dolore dei parenti.



