Donna investita e uccisa sulla Flaminia: caccia al pirata della strada

È stata una residente a trovare il corpo martoriato della donna

Redazione

Una donna è stata investita e uccisa sulla via Flaminia, nei pressi di Rocca Priora a Falconara Marittima (Ancona). Il ritrovamento del corpo, martoriato dalle lesioni riportate, è avvenuto stamattina verso le 8 da una residente che ha visto macchie di sangue sulla sede stradale e poi ha scorto il cadavere nella scarpata adiacente. Sono in corso sul posto i rilievi della Polizia Locale per accertare la dinamica e la tempistica dell'incidente: a quanto pare il mezzo investitore si sarebbe allontanato senza prestare soccorso alla vittima.



