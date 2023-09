Cronaca 814

Caltanissetta. Donna inciampa in viale della Regione, l'Ascom al Comune: "Ripristinare urgentemente i marciapiedi"

"E' nostro dovere - dichiara Claudio Castellana, titolare di un'attività - garantire la sicurezza dei nostri cittadini e clienti"

Redazione

L’Ascom Sicilia Caltanissetta ha inviato una nota all’amministrazione con richiesta di intervento urgente per il ripristino dei marciapiedi nel Viale della Regione. “Abbiamo ricevuto, da parte di imprenditori che operano nella parte alta del Viale della Regione, segnalazioni di gravi problematiche relative allo stato dei marciapiedi in particolare dal numero civico 138 al 180”.

"La situazione è diventata estremamente pericolosa, dichiara Claudio Castellana titolare di attività commerciale nel tratto interessato -, camminare su queste superfici è diventato rischioso, e un semplice momento di distrazione può mettere seriamente a repentaglio l'incolumità delle persone, come è purtroppo accaduto a una signora solo pochi giorni fa. La caduta subita da questa signora è stata causata dalla mancanza di mattonelle sul marciapiede.

È evidente che il pericolo sia tangibile e che la sicurezza pubblica sia in serio pericolo. È nostro dovere prioritario garantire che i cittadini ed i nostri clienti possano attraversare le strade della nostra città senza correre rischi di incidenti simili. La salute e la sicurezza dei nostri concittadini deve essere una priorità inderogabile, - conclude Claudio Castellana - e siamo pronti a collaborare in qualsiasi modo possibile per assicurare che questa situazione venga risolta in modo adeguato e tempestivo.”.



