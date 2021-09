Donna in stato confusionale sulla Caltanissetta-Gela: soccorsa dalla Polizia Stradale

Cronaca 2068

Donna in stato confusionale sulla Caltanissetta-Gela: soccorsa dalla Polizia Stradale

La cinquantenne è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Sant'Elia

Rita Cinardi

21 Settembre 2021 18:21

Una donna di 50 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale sulla Ss626 Caltanissetta-Gela dove si trovava in stato confusionale. Intorno alle 17 di oggi una pattuglia della sezione della Polizia Stradale, nel transitare per la strada statale 626 direzione Gela, al chilometro 21, ha notato un'autovettura ferma a bordo della carreggiata con all'interno una donna. La pattuglia, realizzando che la donna potesse essersi sentita male, l'ha soccorsa constatando che la stessa era in stato confusionale. L'intervento di un'ambulanza del 118 ha condotto la donna al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove la paziente è stata sottoposta alle cure del caso.



