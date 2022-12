Cronaca 745

Donna gambizzata dal vicino di casa a Licata trasferita al Sant'Elia di Caltanissetta

La donna rimasta ferita in seguito a quello che sembra un vero e proprio "agguato" organizzato dal vicino si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia Vascolare

Redazione

I medici hanno deciso di trasferire la donna gambizzata dal vicino di casa a Licata (AG) dal locale ospedale San Giacomo d’Altopasso al presidio Sant’Elia di Caltanissetta. Mentre la donna è ancora in ospedale per le ferite riportate, si attende nelle prossime ore l’udienza di convalida dell’arresto per Antonio Portelli. Il 47enne licatese è accusato di tentato omicidio per aver sparato dei colpi di pistola nei confronti della donna, sua vicina di casa, presumibilmente per dissidi passati legati a problemi di vicinato.

La donna rimasta ferita in seguito a quello che sembra un vero e proprio “agguato” organizzato dal vicino si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia Vascolare dell’ospedale Sant’Elia. Non si esclude la possibilità che debba essere presto sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Tuttavia, per fortuna, la 40enne non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Portelli avrebbe sparato alla vicina di casa al culmine di una lite nel quartiere Villagio dei Fiori di Licata. Il sospettato è stato fermato poco dopo e pare che avesse ancora l’arma con sé. Dalle prime indagini sul caso, è emerso che l’uomo avrebbe esploso 3 colpi con una pistola clandestina. Al momento, i reati contestati per l’uomo sono tentato omicidio e detenzione abusiva d’arma comune da sparo.



