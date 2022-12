Cronaca 1165

Donna ferita a colpi di pistola a Licata: fermato un 47enne

I carabinieri stanno indagando per mettere a fuoco il movente

Redazione

Una donna quarantenne di Licata è stata ferita ad una gamba a colpi di pistola. L’episodio sarebbe avvenuto a culmine di una lite al Villaggio dei Fiori. I carabinieri, come riporta Agrigentonotizie.it hanno arrestato un 47enne, sospettato di essere di averle sparato. La ragazza non è in pericolo di vita ma è stata trasportata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I carabinieri stanno indagando per mettere a fuoco il movente. Due le ipotesi: una lite fra vicini o delle avances non gradite e rifiutate dalla donna.



© Riproduzione riservata

