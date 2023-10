Cronaca 861

Donna di 38 anni violenta e deruba un anziano: arrestata

E' "il primo arresto del genere", anche se l'episodio rientra "nella nuova frontiera delle truffe agli anziani"

Redazione

Una 38enne di origine romena è stata arrestata la scorsa notte dai carabinieri di Milano per violenza sessuale e furto in casa nei confronti di un anziano di circa 80 anni. La donna aveva già avvicinato l'uomo in altre occasioni, tanto che i figli della vittima avevano allertato le forze dell'ordine. L'indagine condotta dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo è "il primo arresto del genere", anche se l'episodio rientra "nella nuova frontiera delle truffe agli anziani". L'arresto della 38enne, che oltre ad aver abusato del pensionato gli ha sottratto soldi e oggetti di valore, dovrà essere convalidato dal gip Natalia Imarisio.

L'arresto della 38enne è scaturito da un intervento effettuato nella mattinata dai militari della stazione carabinieri Affori i quali, su richiesta di alcuni familiari dell'anziano, si sono recati presso l'abitazione dell'uomo. All'interno dell'appartamento era presente anche la donna, già nota alle forze dell'ordine. Gli immediati accertamenti, condotti anche attraverso l'acquisizione delle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza presente nell'appartamento, hanno consentito di appurare che, poco prima, l'uomo, mentre stava uscendo di casa, si era trovato sul pianerottolo la donna. La 38enne, approfittando della condizione di minorata difesa e particolare vulnerabilità dell'anziano, era riuscita ad accedere all'interno dell'abitazione contro la sua volontà.

Una volta dentro, la donna aveva iniziato a molestare sessualmente l'uomo, nonostante l'esplicito dissenso di quest'ultimo, con lo scopo di distrarlo e asportargli delle banconote dal portafoglio, che custodiva in una borsa a tracolla, ed altri suppellettili di valore. All'arrivo dei militari, la donna, all'esito di una perquisizione personale, è stata trovata in possesso della refurtiva e, dichiarata in arresto, è stata poi tradotta condotta presso la casa circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida. Adnkornos



© Riproduzione riservata

