Donna accoltellata in auto a Martina Franca, è gravissima: aggressore in fuga

Cronaca 396

Donna accoltellata in auto a Martina Franca, è gravissima: aggressore in fuga

Sono state le urla della vittima ad attirare l'attenzione dei passanti, che hanno subito dato l'allarme

Redazione

15 Ottobre 2023 20:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/donna-accoltellata-in-auto-a-martina-franca-e-gravissima-aggressore-in-fuga Copia Link Condividi Notizia

Nel rione Carmine di Martina Franca, in provincia di Taranto, una 48enne è stata accoltellata. Il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite con un uomo all'interno di una Renault Clio, poi fuggito. La donna, subito soccorsa e portata in ospedale, è stata colpita al collo e al torace. L'aggressore è ancora ricercato.

Sono state le urla della vittima ad attirare l'attenzione dei passanti, che hanno subito chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Martina Franca hanno avviato le indagini per individuare il responsabile e accertare il movente. Oltre alle testimonianze di persone che hanno assistito alla scena sono state acquisite le immagini di telecamere di videosorveglianza della zona.



Nel rione Carmine di Martina Franca, in provincia di Taranto, una 48enne è stata accoltellata. Il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite con un uomo all'interno di una Renault Clio, poi fuggito. La donna, subito soccorsa e portata in ospedale, è stata colpita al collo e al torace. L'aggressore è ancora ricercato. Sono state le urla della vittima ad attirare l'attenzione dei passanti, che hanno subito chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Martina Franca hanno avviato le indagini per individuare il responsabile e accertare il movente. Oltre alle testimonianze di persone che hanno assistito alla scena sono state acquisite le immagini di telecamere di videosorveglianza della zona.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare