Donazione di organi, apprezzamento della Regione per la generosità di Geraci Siculo

Secondo il Centro nazionale trapianti, è il comune più generoso d’Italia tra quelli con meno di cinquemila abitanti

Redazione

Il presidente della Regione e l’assessore alla Salute esprimono il loro apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalla comunità di Geraci Siculo che, secondo il Centro nazionale trapianti, è il comune più generoso d’Italia tra quelli con meno di cinquemila abitanti. Secondo l’ultima edizione del rapporto "L’indice del Dono", che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica, infatti, il comune del Palermitano ha fatto registrare un tasso di consensi del 95,4 per cento.

Un risultato che per il governo regionale dimostra la sincera e profonda adesione dei cittadini di Geraci Siculo al valore della solidarietà e rappresenta un esempio da valorizzare per diffondere ancora di più la cultura della donazione degli organi nell’Isola.

L'indice è stato pubblicato in vista della 26ma Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebrerà domenica 16 aprile.



