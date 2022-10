Attualita 91

Donazione del sangue, a Gela seconda edizione dell'evento "Metti in moto il dono"

L'evento si terrà domenica 9 ottobre con partenza da Gela e arrivo a San Leone

Redazione

Seconda edizione dell'evento "Metti in moto il dono" domenica 9 ottobre a Gela. Un nuovo appuntamento organizzato dalla Fidas che si inserisce all’interno di un calendario di incontri che ha visto protagonisti i moto-club di tutta la Penisola: oltre al Molise anche Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto hanno fatto da sfondo alla campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue.

La giornata prevede il ritrovo dei centauri in Piazza delle Tre Porte (rotonda est di Macchitella) alle 09,00 e la successiva partenza verso gli altri Comuni che prenderanno parte all’iniziativa ovvero Caltanissetta e Agrigento. Tappa finale del giro San Leone. Una giornata intensa e ricca di stimoli per continuare a diffondere l’atto della donazione in un periodo storico che a volte tende a mettere in secondo piano le importanti terapie salvavita legate alla trasfusioni di sangue



