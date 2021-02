Politica 74

Donazione alberi a Caltanissetta, Aiello (Lega): "Promessa mantenuta, un mio regalo alla Città"

Quattro alberi di prunus cerasifera pissardii sono stati collocati in Via Vespri Siciliani

Redazione

12 Febbraio 2021 11:07

A seguito di un sopralluogo nel Quartiere Badia al quale era stato invitato il Consigliere Comunale della Lega, Oscar Aiello, era emersa la necessità di collocare degli alberi sul marciapiede di Via Vespri Siciliani.Un impegno subito assunto dal Consigliere Aiello, il quale a distanza di poco tempo ha provveduto a sue spese e senza alcun onere economico a carico del Comune di Caltanissetta.

“Ringraziando il Signore vivo di mio lavoro e non di politica, ciò che percepisco in gettoni di presenza cerco di restituirlo alla società, di solito in maniera silenziosa, questa volta in maniera più evidente” - lo dichiara il Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, che aggiunge: “4 alberi di prunus cerasifera pissardii sono stati collocati in Via Vespri Siciliani, una mia spontanea donazione per abbellire il centro storico di Caltanissetta. E’ doveroso un ringraziamento alla ditta Dario Garzia (ed i suoi dipendenti) per aver piantumato a titolo gratuito i 4 alberi, un gesto nobile che è stato apprezzato da tutti. Ringrazio l’Amministrazione Comunale - conclude Oscar Aiello - nella persona dell’Assessore Frangiamone per la disponibilità e la concessione delle autorizzazioni”.







