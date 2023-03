Cronaca 541

Donatore seriale di sperma denunciato in Olanda. «Ha più di 550 figli, fermatelo»

Il donatore ha consegnato il suo seme ad almeno 13 cliniche nei Paesi Bassi e all'estero

Un vero e proprio donatore seriale di sperma, dal cui seme sarebbero nati più di 550 bambini in oltre 13 cliniche olandesi e straniere, finisce in tribunale. L'uomo è stato denunciato da una delle madri inseminate e dalla Donorkind Foundation, che difende gli interessi delle persone nate con questo metodo. La fondazione ha annunciato di aver avviato procedimenti legali per cercare di fermare il comportamento del donatore olandese di 41 anni, accusato di aver ingannato le donne di tutto il mondo, aver mentito e minimizzato il numero di volte in cui aveva donato il suo seme.

Il donatore ha consegnato il suo seme ad almeno 13 cliniche nei Paesi Bassi e all'estero e «si rivolge anche ai potenziali genitori che cercano un donatore per la loro inseminazione domestica attraverso i social, e mente sul numero di bambini che ha avuto», sottolinea la fondazione. Le linee guida delle cliniche olandesi richiedono che un donatore di sperma possa donarlo al massimo 25 volte o che comunque aiuti 12 famiglie in totale, per evitare consanguineità, incesto e problemi psicologici per le persone nate con questo metodo. «Ora che quest'uomo ha indicato alle madri che non vuole interrompere il suo comportamento e si è recentemente avvicinato ai nuovi padri, gli viene chiesto di essere bandito sanzionato da ulteriori donazioni, di non contattare i nuovi padri e di scrivere alle cliniche per richiedere la distruzione del loro sperma immagazzinato», avverte Donorkind.

Eva, la madre che ora sta avviando la denuncia in tribunale contro il donatore seriale, assicura: «Se avessi saputo che aveva già avuto più di cento figli, non l'avrei mai scelto».



