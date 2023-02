Politica 252

Domenica tornano in provincia i gazebo per le primarie del Partito Democratico: ecco dove si trovano

Sono in totale 20 i seggi che sono stati individuati nella territorio nisseno: possono votare già coloro i quali hanno compiuto 16 anni

Redazione

Domenica 26 febbraio si terranno anche in provincia di Caltanissetta le primarie per l’elezione del segretario nazionale del Partito Democratico. Saranno 20 i seggi in provincia dove gli elettori Pd potranno recarsi. Potranno votare ai gazebo del Pd tutte le cittadine e i cittadini italiani e i cittadini stranieri residenti in Italia. Il voto è consentito a partire dai 16 anni. Per votare occorre essere in possesso di un documento d’identità. Il voto è aperto anche a chi non è iscritto al Partito Democratico, ma possono partecipare persone che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico”, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettriche e degli elettori.

È importante evidenziare che per tutti i cittadini che intendano votare in un seggio diverso da quello del luogo di residenza è necessario preregistrarsi, entro il 24 febbraio alle ore 12, come fuori sede al seguente link https://fuorisede.primariepd2023.it. Ecco in provincia di Caltanissetta dove sono previsti i seggi: Caltanissetta - via Salvo D'Acquisto n.113; Butera - Piazza Dante n.25; Campofranco - via Umberto n.35; Delia - corso Umberto n. 134-136; Gela - via Palazzi- spazio antistante ospedale; Marianopoli- via Regina Margherita n. 38; Milena - Piazza Aix Les Bains; Mazzarino - Palazzo Alberti; Montedoro - Sala Consiliare; Mussomeli - Piazza del Popolo n.44; Niscemi - Piazza Vittorio Emanuele n.5; Resuttano - via Crispi n. 9; Riesi - via Principe Umberto n.82 San Cataldo - Piazza Papa Giovanni XXII; Santa Caterina Villarmosa - via Aldisio n.61; Serradifalco - via Cavalieri di Vittorio Veneto n.1; Sommatino - corso Umberto I°; Sutera - Piazza Sant'Agata; Villaba - via Vittorio Veneto; Vallelunga Pratameno - via C. Battisti n.105.



