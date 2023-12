Domenica al PalaCannizzaro il Cusn Basket Caltanissetta scende in campo contro il Ragusa

Sport 162

Domenica al PalaCannizzaro il Cusn Basket Caltanissetta scende in campo contro il Ragusa

La squadra del coach Iacolino vuole scrollarsi di dosso la sconfitta contro la capolista

Redazione

02 Dicembre 2023 09:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/domenica-al-palacannizzaro-il-cusn-basket-caltanissetta-scende-in-campo-contro-il-ragusa Copia Link Condividi Notizia

Domenica 3 dicembre alle 18:00, il Palacannizzaro diventa l'epicentro di un confronto emozionante nel campionato di promozione di basket! Il Cusn Basket Caltanissetta, determinato a riscattarsi dopo una sconfitta di misura contro la capolista, si prepara a fronteggiare la forte squadra di Ragusa in una partita che promette scintille.

Sotto la guida del coach Fabio Iacolino, la squadra del prof Armatore è determinata a conquistare 2 punti cruciali contro l'acclamata vincitrice della passata stagione. "Attenti, appassionati di basket! Un'emozionante ed agguerrita battaglia sportiva sta per prendere vita, promettendo un incontro avvincente e carico di intensità. Venite a sostenere il vostro team locale e vivere la passione del basket al Palacannizzaro! GoCusn", è l'invito per la squadra.



Domenica 3 dicembre alle 18:00, il Palacannizzaro diventa l'epicentro di un confronto emozionante nel campionato di promozione di basket! Il Cusn Basket Caltanissetta, determinato a riscattarsi dopo una sconfitta di misura contro la capolista, si prepara a fronteggiare la forte squadra di Ragusa in una partita che promette scintille. Sotto la guida del coach Fabio Iacolino, la squadra del prof Armatore è determinata a conquistare 2 punti cruciali contro l'acclamata vincitrice della passata stagione. "Attenti, appassionati di basket! Un'emozionante ed agguerrita battaglia sportiva sta per prendere vita, promettendo un incontro avvincente e carico di intensità. Venite a sostenere il vostro team locale e vivere la passione del basket al Palacannizzaro! GoCusn", è l'invito per la squadra.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare