Sport 289

Domenica a Caltanissetta la Rievocazione Storica della Coppa Nissena

Sul percorso delle origini si ripercorre la storia. Via al primo degli eventi ideato da Ac Caltanissetta per celebrare il centenario della corsa: 100 anni di Rombi Nisseni

Redazione

04 Giugno 2022 18:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/domenica-a-caltanissetta-la-rievocazione-storica-della-coppa-nissena Copia Link Condividi Notizia

Con la Rievocazione Storica della Coppa Nissena si apre il calendario degli eventi celebrativi del centenario, a cura dell' infaticabile Ac Caltanissetta, una serie di iniziative dal forte spessore culturale, sportivo e storico che avvicineranno all'evento clou in programma il 18 settembre, organizzate dall’ appassionato e competente staff capitanato dall’avv. Carlo Alessi, Presidente dell’AC nisseno. La manifestazione 100 anni di Rombi Nissena curata da Aci Storico, vedrà protagoniste auto di grande valore sportivo ed anche culturale. L’attesa giornata prenderà il via alle ore 9.30 dalla centrale Piazza Garibaldi alla presenza del Sindaco Roberto Gambino che ha mostrato grande attenzione per tutto il progetto dell’Automobile Club Caltanissetta.

Le vetture, appartenenti ad ogni epoca attraversata dalla più longeva cronoscalata siciliana attraverso Xiboli, Santa Barbara e Capodarso proseguirà per l’autodromo di Pergusa dove l’arrivo è previsto alle ore 10.30 Saranno quindi effettuati due giri dello storico e sempre attivo circuito, per poi procedere verso Villarosa dove la carovana è attesa per le 11.45. Alle 12.15 è previsto il passaggio a Santa Caterina di Villarmosa. Il rientro a Caltanissetta è in programma alle 13.45 presso il Villaggio Santa Barbara, dove si svolgerà il pranzo conviviale. Il pomeriggio sarà dedicato all’aspetto culturale della manifestazione con la visita al Museo Archeologico di Caltanissetta e all’Abbazia di Santo Spirito risalente al XII secolo e di architettura normanna. La chiusura è prevista alle 18.00.

Tra le più blasonate auto al via ci sarà la Lancia Appia del 1958, che sarà guidata dall’ appassionato Lillo Ariosto; L’ Austin Sprite del 1960, un modello di Alfa Romeo Giulia Sport del 1962, l’esclusiva ed iconica Porsche 956 del 1963, la muscolosa e potente Alfa Romeo GTV del 1985, sempre per la casa del Biscione la GTV 1600 del 1965, dell’anno 1968 è un esclusivo modello di Lancia Fulvia Zagato, mentre ricorda la fine degli anni ’60 la Jaguar E-Type del 1969. Oltre 90 le auto che raccontano la storia dello sport e del costume, ripercorrendo leggendari tracciati del centro Sicilia.



Con la Rievocazione Storica della Coppa Nissena si apre il calendario degli eventi celebrativi del centenario, a cura dell' infaticabile Ac Caltanissetta, una serie di iniziative dal forte spessore culturale, sportivo e storico che avvicineranno all'evento clou in programma il 18 settembre, organizzate dall' appassionato e competente staff capitanato dall'avv. Carlo Alessi, Presidente dell'AC nisseno. La manifestazione 100 anni di Rombi Nissena curata da Aci Storico, vedrà protagoniste auto di grande valore sportivo ed anche culturale. L'attesa giornata prenderà il via alle ore 9.30 dalla centrale Piazza Garibaldi alla presenza del Sindaco Roberto Gambino che ha mostrato grande attenzione per tutto il progetto dell'Automobile Club Caltanissetta. Le vetture, appartenenti ad ogni epoca attraversata dalla più longeva cronoscalata siciliana attraverso Xiboli, Santa Barbara e Capodarso proseguirà per l'autodromo di Pergusa dove l'arrivo è previsto alle ore 10.30 Saranno quindi effettuati due giri dello storico e sempre attivo circuito, per poi procedere verso Villarosa dove la carovana è attesa per le 11.45. Alle 12.15 è previsto il passaggio a Santa Caterina di Villarmosa. Il rientro a Caltanissetta è in programma alle 13.45 presso il Villaggio Santa Barbara, dove si svolgerà il pranzo conviviale. Il pomeriggio sarà dedicato all'aspetto culturale della manifestazione con la visita al Museo Archeologico di Caltanissetta e all'Abbazia di Santo Spirito risalente al XII secolo e di architettura normanna. La chiusura è prevista alle 18.00. Tra le più blasonate auto al via ci sarà la Lancia Appia del 1958, che sarà guidata dall' appassionato Lillo Ariosto; L' Austin Sprite del 1960, un modello di Alfa Romeo Giulia Sport del 1962, l'esclusiva ed iconica Porsche 956 del 1963, la muscolosa e potente Alfa Romeo GTV del 1985, sempre per la casa del Biscione la GTV 1600 del 1965, dell'anno 1968 è un esclusivo modello di Lancia Fulvia Zagato, mentre ricorda la fine degli anni '60 la Jaguar E-Type del 1969. Oltre 90 le auto che raccontano la storia dello sport e del costume, ripercorrendo leggendari tracciati del centro Sicilia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare