Domenica 26 novembre a Montedoro passeggiata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Al cimitero verrà deposto un mazzo di fiori sulle tombe di Lucia Mantione e Patrizia Galante, entrambe vittime di violenza

Domani 26 Novembre, passeggiata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne per dire BASTA alla violenza sulle donne e a quella di genere. Il comune di Montedoro con la continua partecipazione da parte del sindaco Renzo Bufalino su queste delicate tematiche sempre sostenuto dall'intera amministrazione comunale e con la stretta collaborazione tra la presidente del consiglio Lina Ruffino e l' assessore alle politiche sociali e scolastiche Duminuco Debora, vuole continuare a dare voce a questa giornata insieme alla Proloco di Montedoro, Presidente Giuseppe Glaviano sostenuto dalla segretaria Tina Duminuco e le due volontarie del servizio civile della Proloco, Chiara Mendola ed Erica Falcone.

Insieme hanno organizzato una camminata alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La partenza è fissata alle 11.30 presso Piazza Europa per poi attraversare il paese seguendo un itinerario e approdare intorno alle 12 presso il cimitero di Montedoro dove verrà posto sulla tomba di Lucia Mantione e Patrizia Galante (entrambe vittime di violenza) un mazzo di fiori. Un mazzo di fiori, un gesto simbolico che, alla luce degli ultimi tragici fatti di cronaca assume un significato profondo.

Ha lo scopo di sensibilizzare e favorire la riflessione su questo drammatico tema. Come segno distintivo abbiamo scelto di sfilare con un nastro rosso sul braccio che sarà consegnato alla partenza ad ogni partecipante. Da inizio anno ad ora sono 106 i femminicidi, 10 al mese. Non si tratta più solo di numeri allarmanti, si tratta di une vera e propria emergenza.Noi ci siamo, aspettiamo voi.

