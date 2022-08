Domani niente acqua a Manfria e nelle zone balneari di Butera: lavori di manutenzione in un pozzetto

Domani niente acqua a Manfria e nelle zone balneari di Butera: lavori di manutenzione in un pozzetto

Rimarranno a secco per l'intera giornata di domani diverse zone del litorale tra Gela e Butera

Siciliacque comunica che dalle ore 08:00 del 25/08/22 e fino alle ore 20:00 del 25/08/22 saranno sospese le forniture ai punti Manfria, Desusino, Tenutella, Falconara, ASI Butera e Villaggio Serenusa per eseguire un intervento di manutenzione in un pozzetto di scarico in località Falconara-Butera. Ne consegue che domani, fino a fine lavori, sarà interrotta la distribuzione nelle zone marine di Butera.



