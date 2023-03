Cronaca 484

Partita Canicattì-Catania al Tomaselli di Caltanissetta: questore predispone servizi di ordine e sicurezza pubblica

Domenica 19 marzo 2023, alle ore 15.00, nello stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta si disputerà l’incontro di calcio Canicattì-Catania, valevole per il campionato nazionale di serie D, girone I. Il Questore di Caltanissetta in occasione dell’importante manifestazione sportiva ha predisposto adeguati servizi di ordine e sicurezza pubblica con l’impiego di unità delle Forze di polizia territoriali e di rinforzo assegnate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nei giorni scorsi sono state rese note le disposizioni relative ai settori dello stadio riservati alle due tifoserie: tribuna coperta e curva A alla tifoseria del Catania e curva B alla tifoseria del Canicattì. La Polizia Municipale, lungo le strade urbane che adducono allo stadio Tomaselli, ha predisposto un’apposita cartellonistica per indirizzare le due tifoserie nelle rispettive aree di parcheggio: Catania attiguo curva A, lato Caltanissetta; Canicattì attiguo curva B, lato Delia.

Allo stadio sarà consentito l’accesso ai soli tifosi muniti di tagliando d’ingresso acquistato attraverso la prevendita nelle agenzie autorizzate.



