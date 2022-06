Domani allerta rossa in tutta la Sicilia, rischio incendi e ondate di calore: temperature in aumento

Domani allerta rossa in tutta la Sicilia, rischio incendi e ondate di calore: temperature in aumento

Il robusto anticiclone di origine nord-africana presente sul Mediterraneo centrale, indurrà un ulteriore aumento delle temperature

Redazione

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle ore 0.00 del 27 giugno per le successive 24 ore, in tutta la regione. Il robusto anticiclone di origine nord-africana presente sul Mediterraneo centrale, indurrà un ulteriore aumento delle temperature che registreranno valori massimi elevati o molto elevati, specie al Centro-Sud. La ventilazione, seppur di debole o moderata intensità, si disporrà dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulle due Isole maggiori e lungo i settori costieri centro-settentrionali.



