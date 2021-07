Cronaca 3630

Dolore e disperazione a Butera per la morte di Jessica. Il sindaco: "Una ragazza piena di vita"

La piccola comunità buterese piange per l'improvvisa e terribile scomparsa della giovane donna

Redazione

26 Luglio 2021 18:30

“Sono molto addolorato per quanto è successo. Siamo vicini alla famiglia di questa sfortunata ragazza. Era una ragazza solare, piena di vita, impegnata nel sociale”. E’ quanto ha affermato il sindaco di Butera Filippo Balbo, non appena appresa la notizia della morte di Jessica Luana Sbirziola, la giovane donna di 38 anni morta ieri sera nell’incidente verificatosi lungo la Ss 626 nei pressi dello svincolo per Mazzarino, a pochi metri dal distributore di benzina. Un’intera comunità piange per la perdita di Jessica, la cui famiglia era molto conosciuta in paese. In tanti, sul profilo Facebook della ragazza, stanno esprimendo tutto il loro dolore per la terribile tragedia che si è appena consumata.



"Sono molto addolorato per quanto è successo. Siamo vicini alla famiglia di questa sfortunata ragazza. Era una ragazza solare, piena di vita, impegnata nel sociale". E' quanto ha affermato il sindaco di Butera Filippo Balbo, non appena appresa la notizia della morte di Jessica Luana Sbirziola, la giovane donna di 38 anni morta ieri sera nell'incidente verificatosi lungo la Ss 626 nei pressi dello svincolo per Mazzarino, a pochi metri dal distributore di benzina. Un'intera comunità piange per la perdita di Jessica, la cui famiglia era molto conosciuta in paese. In tanti, sul profilo Facebook della ragazza, stanno esprimendo tutto il loro dolore per la terribile tragedia che si è appena consumata.

Ti potrebbero interessare