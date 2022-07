Attualita 247

Dolce & Gabbana a Siracusa con il loro lussuoso yacht: sfilata di vip per celebrare 10 anni di alta moda

L’appuntamento clou della settimana è quello di stasera, sabato 9 luglio

Redazione

09 Luglio 2022

Dolce&Gabbana scelgono Siracusa per celebrare i dieci anni delle sfilate di alta moda del loro brand in Italia. I due stilisti iniziarono a Taormina e dopo Napoli, Capri, Lago di Como e lo scorso anno Venezia hanno deciso per il loro anniversario di tornare in Sicilia. Da ieri, venerdì 8 a lunedì 11 le location di piazza Duomo, Castello Maniace, parco archeologico della Neapolis e Marzamemi ospiteranno le collezioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. Oltre 700 gli ospiti e decine di celebrità: circolano i nomi di Beyoncé e Jennifer Lopez, ma nessuna conferma. "Non possiamo fare alcun nome ma possiamo dire che tutti sono entusiasti di arrivare in Sicilia e a Siracusa, per molti di loro è la prima volta", spiega Fedele Usai, group communication and marketing officer di Dolce&Gabbana.

L’appuntamento clou della settimana è quello di stasera, sabato 9 luglio. In piazza Duomo a Siracusa, sulla mega passerella in fase di allestimento in questi giorni, sfileranno le ultime creazioni alta moda donna del duo di stilisti che ha conquistato il mondo. Una collezione ispirata alla storia, alla mitologia, ai colori di Siracusa come hanno spiegato dalla comunicazione della maison. Ai lati della monumentale passerella, sormontata da una scalinata che metterà a dura prova le modelle, siederanno circa 670 selezionati ospiti internazionali, con in prima fila le celebrities che da sempre affidano la loro immagine a D&G.



