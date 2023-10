Cronaca 193

Documenti d'identità falsi, scoperta una centrale nel cuore del quartiere Spagnoli a Napoli

Nell'esercizio commerciale i poliziotti hanno trovato e sequestrato Carte di identità, fototessere e pinzatrici

Redazione

28 Ottobre 2023 09:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/documenti-didentita-falsi-scoperta-una-centrale-nel-cuore-del-quartiere-spagnoli-a-napoli Copia Link Condividi Notizia

Si producevano documenti falsi nel negozio sottoposto a una serie di controlli dalla Polizia di Stato nei Quartiere Spagnoli di Napoli dove due persone - una sorpresa dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato mentre stava digitalizzando un documento, l'altra invece ritenuta un suo cliente - sono state rispettivamente arrestata e denunciata. Nell'esercizio commerciale i poliziotti hanno trovato e sequestrato tre carte d'identità cartacee valide per l'espatrio intestate ad altrettante persone, di cui due senza effigi; 18 carte d'identità cartacee in bianco; 60 fototessere ritraenti vari soggetti; una serie di materiale utile per la stampa e la fabbricazione di documenti e di targhe di veicoli; 26 biglietti in bianco per eventi di spettacolo, rivetti di varie misure e 2 pinzatrici per apporre le fotografie sui singoli documenti e altre attrezzature specifiche oltre a 600 euro in contanti. Mentre erano in corso i controlli è sopraggiunta la persona poi risultata essere il committente di alcuni documenti di identità, che è stata denunciata. Colui sorpreso a stampare, invece, un 51enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato con l'accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il cliente denunciato, è invece un 45enne, anch'egli napoletano, che deve rispondere dello stesso reato. (ANSA).



Si producevano documenti falsi nel negozio sottoposto a una serie di controlli dalla Polizia di Stato nei Quartiere Spagnoli di Napoli dove due persone - una sorpresa dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato mentre stava digitalizzando un documento, l'altra invece ritenuta un suo cliente - sono state rispettivamente arrestata e denunciata. Nell'esercizio commerciale i poliziotti hanno trovato e sequestrato tre carte d'identità cartacee valide per l'espatrio intestate ad altrettante persone, di cui due senza effigi; 18 carte d'identità cartacee in bianco; 60 fototessere ritraenti vari soggetti; una serie di materiale utile per la stampa e la fabbricazione di documenti e di targhe di veicoli; 26 biglietti in bianco per eventi di spettacolo, rivetti di varie misure e 2 pinzatrici per apporre le fotografie sui singoli documenti e altre attrezzature specifiche oltre a 600 euro in contanti. Mentre erano in corso i controlli è sopraggiunta la persona poi risultata essere il committente di alcuni documenti di identità, che è stata denunciata. Colui sorpreso a stampare, invece, un 51enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato con l'accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il cliente denunciato, è invece un 45enne, anch'egli napoletano, che deve rispondere dello stesso reato. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare