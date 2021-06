Docenti immobilizzati, mille posti in più in Sicilia per far rientrare gli insegnanti fuorisede

Docenti immobilizzati, mille posti in più in Sicilia per far rientrare gli insegnanti fuorisede

Il sottosegretario Floridia esprime soddisfazione e annuncia di aver chiesto di aumentare i posti destinati ai trasferimenti

Redazione

09 Giugno 2021 09:55

“Buone notizie per i docenti fuorisede siciliani: quest’anno i posti destinati alla mobilità sono mille in più rispetto allo scorso anno. Questo è il primo passo per i fuorisede per rientrare nella nostra regione. Inoltre, ho chiesto al Ministro Patrizio Bianchi, di aumentare la percentuale dei posti destinati ai trasferimenti che, ad oggi, è del 25%”, annuncia la Sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia. “Le gravissime difficoltà di migliaia di docenti del Meridione d’Italia, costretti ad esercitare la propria professione lontano dalle loro famiglie non potevano passare inosservate al Movimento 5 Stelle e ai nostri rappresentanti in seno all’attuale Governo nazionale.

Non ci sono bacchette magiche che possano sanare tutte le discrasie del passato, ma la sottosegretaria alla Pubblica Istruzione, Barbara Floridia, nei giorni scorsi ha saputo ascoltare con molta attenzione la viva voce del Coordinamento nazionale e siciliano dei Docenti immobilizzati, rappresentato da Doriana D’Elia e Salvatore Cascone e si è immediatamente attivata per garantire più mobilità e più riavvicinamenti verso casa. La ringraziamo, auspicando che questo sia solo un primissimo passo verso un piano più ampio di cui possano usufruire tanti di coloro che hanno maturato il diritto a poter insegnare vicino le proprie residenze di origine senza, quindi, dover rinunciare alla cura dei propri figli e all’affetto dei propri cari”, dichiara la deputata all’Assemblea Regionale, Stefania Campo (M5S).



