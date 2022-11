Docenti e dirigente della "Carducci" di San Cataldo in Portogallo per il progetto Erasmus Plus

Docenti e dirigente della "Carducci" di San Cataldo in Portogallo per il progetto Erasmus Plus

L’esperienza formativa ha offerto ai docenti partecipanti l’opportunità di conoscere la cultura portoghese, il territorio e la sua storia

Dal 17 al 24 ottobre 2022, la Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo ha partecipato al progetto ErasmusPlus “Improve-Y-EU-rself, con una quarta mobilità, che ha impegnato il dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti e una delegazione di cinque docenti dello stesso Istituto: i professori Monica Dellutri, Rosanna Manganaro, Eliana Amico, Barbara Cammarata e Leandro Janni. L’attività di formazione, di 15 ore, si è svolta in Portogallo, presso l’Intercultural Association “Mobility Friends” di Barcelos, e ha riguardato le seguenti tematiche: “New teaching methodologies and digital tools”.

L’esperienza formativa ha offerto ai docenti partecipanti l’opportunità di conoscere la cultura portoghese, il territorio e la sua storia, gli usi e i costumi del paese ospitante, apprezzandone analogie e differenze con l’Italia, anche attraverso visite guidate presso le città di Porto, Braga, Viana do Castelo e Valença e nella città ospitante, Barcelos. L’incontro con due delegazioni straniere di docenti provenienti dalla Romania e dalla Polonia ha altresì promosso il confronto tra culture e sistemi scolastici diversi, offrendo ai partecipanti della Sending Organisation l’opportunità di attivare future collaborazioni strategiche, nell’ambito di nuovi progetti ErasmusPlus, che a breve si realizzeranno nell’Istituto “G. Carducci” di San Cataldo. L’esperienza di formazione in un paese europeo è utile e preziosa per i docenti partecipanti, ma ha anche delle ricadute positive sull’intero corpo docente e sul personale della scuola.



