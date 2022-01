Attualita 228

Concorso docenti, cambiano le regole: il nuovo punteggio assegnato ai titoli accademici e professionali

I titoli saranno valutati esclusivamente per i candidati che supereranno sia prova scritta che prova orale

Redazione

11 Gennaio 2022 12:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/docenti-cambiano-le-regole-dei-concorsi-il-nuovo-punteggio-assegnato-ai-titoli-accademici-e-professionali Copia Link Condividi Notizia

Novità per quanto riguarda il concorso docenti ordinario, con una nuova tabella che è pronta ad essere pubblicata, secondo le modifiche del decreto sostegni bis. I titoli, infatti, saranno valutati esclusivamente per i candidati che supereranno sia prova scritta che prova orale (ed eventualmente pratica per le classi di concorso che la prevedono). I titoli rimangono quelli presentati nella domanda inoltrata dai candidati entro il 31 luglio 2020, e infatti nella nuova tabella sono gli stessi.

E' anche vero però che le valutazioni potrebbero cambiare a favore di un candidato rispetto ad un altro in base al titolo presentato a suo tempo. Ai titoli accademici, scientifici e professionali viene ora attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti. Nel decreto si prevede che “la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli”, procederà “alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.

Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”.(Gds.it)



Novità per quanto riguarda il concorso docenti ordinario, con una nuova tabella che è pronta ad essere pubblicata, secondo le modifiche del decreto sostegni bis. I titoli, infatti, saranno valutati esclusivamente per i candidati che supereranno sia prova scritta che prova orale (ed eventualmente pratica per le classi di concorso che la prevedono). I titoli rimangono quelli presentati nella domanda inoltrata dai candidati entro il 31 luglio 2020, e infatti nella nuova tabella sono gli stessi. E' anche vero però che le valutazioni potrebbero cambiare a favore di un candidato rispetto ad un altro in base al titolo presentato a suo tempo. Ai titoli accademici, scientifici e professionali viene ora attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti. Nel decreto si prevede che "la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli", procederà "alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale".(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare