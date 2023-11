Cronaca 561

Docente fermato dai Carabinieri: non paga 7 euro di spesa, denunciato

Il tentativo di furto è stato immediatamente notato dall’addetto alla sicurezza

Redazione

Un furto con un protagonista inusuale. Un docente di scuola superiore, in servizio presso un istituto scolastico di Como, ha tentato sottrarre beni di minimo valore da un supermercato locale. Come racconta Il Giorno, il docente è stato sorpreso ieri, poco dopo le 13, mentre usciva da un supermarket senza aver saldato il conto di una spesa da soli 7 euro, comprendente detersivo e viveri per il pranzo.

Il tentativo di furto è stato immediatamente notato dall’addetto alla sicurezza, che ha fermato l’uomo scatenando un confronto acceso, testimoniato da clienti e personale. L’intervento dei carabinieri ha poi risolto la situazione: l’insegnante è stato accompagnato in caserma e, dopo la restituzione della merce, è stato denunciato a piede libero per tentato furto. La dinamica degli eventi ha sollevato interrogativi, dato che l’indagine ha escluso che l’atto fosse motivato da uno stato di bisogno. Nonostante l’episodio, il docente potrà tornare a svolgere il suo ruolo in classe.



