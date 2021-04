Cronaca 1353

Dna Olesya Rostova esclude famiglia russa: cresce la speranza per Piera Maggio

Lunedì pomeriggio il programma russo annuncerà in diretta i risultati della comparazione del gruppo sanguigno di Denise con quello di Olesya

Redazione

04 Aprile 2021 09:55

Olesya Rostova è Denise Pipitone? Sono ore d'ansia per Piera Maggio, la madre della bimba scomparsa 16 anni fa, dopo le rivelazioni dell’ultima puntata di Chi l’ha visto. Durante la trasmissione è stata raccontata la storia di una ragazza russa che ha dichiarato di esser stata rapita da bambina e di essere in cerca della sua famiglia ma assomiglia anche a Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone.

Anche Pomeriggio 5, nella puntata di venerdì 2 aprile, si è occupato della vicenda, con uno scoop sull’esito del test di comparazione del Dna di Olesya e di un famiglia russa.”Ieri abbiamo dato la notizia di una famiglia russa che ha detto che Olesya potrebbe essere la figlia, perché è stata rapita alla stessa età della loro bambina. Invece, è stata fatta subito la comparazione del Dna e non è così. Quindi la partita rimane aperta“, ha detto durante la trasmissione Barbara D’Urso. Crescono, dunque, le speranze di Piera Maggio che attende lunedì pomeriggio quando il programma russo annuncerà in diretta i risultati della comparazione del gruppo sanguigno di Denise con quello di Olesya.



