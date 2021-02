Sport 92

DLF Nissa Rugby, si ricomincia martedì 23 febbraio. Lo Celso: "Non vediamo l'ora di ritornare sul campo"

Entusiasmo e fervore animano le attività di riassetto delle attrezzature e di preparazione in questi giorni che separano dalla "ripresa"

Redazione

17 Febbraio 2021 11:59

Fervono i preparativi in casa DLF Nissa Rugby in vista della ripresa delle attività sul campo. Dopo un puntiglioso ed organico periodo di qualificazione dei quadri tecnici e di programmazione, per la società nissena del rugby è il momento di tornare alla pratica sportiva. Martedì 23 febbraio, a partire dalle ore 16.30, presso lo stadio “M. Tomaselli” di Caltanissetta, riprendono gli allenamenti: prima il mini rugby e poi le seniores, maschile e femminile, ovviamente tenendo fede ai protocolli di sicurezza.Già in itinere i lavori di igienizzazione dei locali e dei materiali sportivi. Entusiasmo e fervore animano le attività di riassetto delle attrezzature e di preparazione in questi giorni che separano dalla “ripresa”.

Il direttore sportivo Andrea Lo Celso ha sottolineato: “Siamo felici di tornare sul campo, consapevoli delle difficoltà connesse alla ripartenza ma, tutto lo staff è pronto a spendere il massimo impegno. Anche le famiglie dei nostri atleti, bambini ed adulti, non vedono l’ora di poter rivedere i propri cari tornare ad allenarsi e ritrovare l’amata palla ovale”.





