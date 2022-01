Cronaca 282

Distribuzione idrica, torna l'acqua in dieci comuni del Nisseno: ecco i turni

Dopo le criticità dei giorni scorsi Caltaqua ha potuto riavviare la distribuzione nei comuni interessati

Dopo che il fornitore di sovrambito Siciliacque ha superato la criticità che nei giorni scorsi aveva portato al fermo dell'adduttore Fanaco, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha potuto – a propria volta – riavviare la distribuzione nei comuni interessati secondo il seguente programma:

Acquaviva Platani

Sabato 22 gennaio, zona in distribuzione Centro in H.24

Domenica 23 gennaio, zona in distribuzione settori E4 ed E5

Lunedì 24 gennaio, zona in distribuzione settori E1, E2 ed E3

Mussomeli

Sabato 22 gennaio, accumulo nei serbatoi

Domenica 23 gennaio, zona in distribuzione settore Ospedale, Bosco e Germano

Lunedì 24 gennaio, zona in distribuzione settore grande Centro, Via Napoli, S. Giovanni/Matrice, S. Enrico

Martedì 25 gennaio, zona in distribuzione settore Ponte, S. Croce e Medio

Campofranco

Sabato 22 gennaio, accumulo nei serbatoi

Domenica 23 gennaio, zona in distribuzione settore Medio

Lunedì 24 gennaio, zona in distribuzione settore Basso

Martedì 25 gennaio, zona in distribuzione settore Alto 1

Mercoledì 26 gennaio, zona in distribuzione settore Alto 2

Sutera

Sabato 22 gennaio, zona in distribuzione intero comune, tutti i giorni

Milena

Sabato 22 gennaio, zona in distribuzione settore Cimitero, Villaggio, Cavour, Montegrappa

Domenica 23 gennaio, zona in distribuzione H.24 intero comune

Bompensiere

Sabato 22 gennaio, zona in distribuzione H. 24 intero comune

Montedoro

Sabato 22 gennaio, zona in distribuzione settore Alto,

Domenica 23 gennaio, zona in distribuzione settore Basso

Serradifalco

Sabato 22 gennaio, zona in distribuzione settore Alto

Domenica 23 gennaio, accumulo nei serbatoi

Lunedì 24 gennaio, zona in distribuzione settore Basso

Delia

Domenica 23 gennaio, zona in distribuzione settore Medio e Alto

Lunedì 24 gennaio, zona in distribuzione settore Basso, Alto e trazzera di mezzo

Sommatino

Domenica 23 gennaio, zona in distribuzione settore Basso, Via Primo Maggio

Lunedì 24 gennaio, zona in distribuzione settore Alto



