Distribuzione idrica: per due giorni niente acqua in alcune zone di Caltanissetta, a San Cataldo e Serradifalco

Caltaqua garantirà il rifornimento idrico sostitutivo attraverso autobotte alle utenze sensibili che ne faranno richiesta

Redazione

10 Marzo 2021 16:04

Siciliacque comunica che alle ore 07:00 dell’11/03/21 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione urgente in c.da Canalotto in territorio di Leonforte. Ne consegue che nei comuni di San Cataldo, Serradifalco e zone balneari di Butera domani 11/03 non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica. Nel comune di Caltanissetta domani 11/03 non si effettuerà la distribuzione nelle zone Sanatorio, Firrio, Gibil Gabib. Rimane invariata la distribuzione nelle restanti zone.

Giorno 12/03 salteranno il turno di distribuzione anche le zone centro storico - Sant'Anna e centro Balate. Sarà garantito l’approvvigionamento idrico nelle zone h.24 compresi Ospedale e Carcere. Caltaqua garantirà nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco il rifornimento idrico sostitutivo attraverso autobotte alle utenze sensibili che ne faranno richiesta attraverso il nostro call center al numero verde 800 990 015. Caltaqua fornirà tempestivamente ogni utile aggiornamento sulla distribuzione nei comuni interessati alla interruzione.



