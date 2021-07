Cronaca 1539

Distribuzione idrica a Caltanissetta: ecco la programmazione di lunedì 12 luglio

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno man mano disponibili

Redazione

11 Luglio 2021 20:23

Si comunicano di seguito le zone nelle quali è stata programmata la distribuzione per la giornata di domani, lunedì 12 luglio:

- Villaggio Santa Barbara e Trabonella.

- Tratto Via Re D’Italia (lato sinistro) fino al Corso Umberto (Chiesa di Santa Lucia) a scendere fino alla Via Consultore Benintendi.

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno man mano disponibili, sino al ripristino delle condizioni di normalità.



