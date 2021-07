Cronaca 410

Distribuzione idrica a Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa: nuovo aggiornamento di Caltaqua

Ecco i turni di distribuzione previsti per domenica 11 luglio

Redazione

10 Luglio 2021 20:01

Si comunicano di seguito le zone nelle quali è stata programmata la distribuzione per la giornata di domani, domenica 11 luglio:

- Gibil Gabib

- Sanatorio

- Firrio

- Poggio Sant’Elia

- Via Due Fontane

- Via Amico Valenti, Via Borremans

Oltre a queste aree domani verranno rifornite H24 anche le zone dell’ospedale Sant’Elia e del carcere.Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno man mano disponibili.

Si comunica che nella giornata odierna è stata effettuata la regolare distribuzione sul territorio del Comune di Santa Caterina Villarmosa. Secondo quanto programmato nella giornata di domani, domenica 12 luglio, verrà effettuato accumulo mentre la distribuzione alle utenze verrà nuovamente eseguita nella giornata di lunedì 12 luglio.

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno man mano disponibili.



