Dissesto idrogeologico, a Mussomeli via al progetto per la messa in sicurezza della Sp41

Politica 93

Dissesto idrogeologico, a Mussomeli via al progetto per la messa in sicurezza della Sp41

Firmato il verbale di consegna d'urgenza del servizio di progettazione esecutiva

Redazione

07 Luglio 2021 08:22

Un altro passo importante è stato fatto nell’ottica del miglioramento della viabilità sovracomunale. A renderlo noto è il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania. Nella giornata di ieri, martedi 6 luglio 2021, presso la sala giunta del Comune di Mussomeli è stato firmato il verbale di consegna d'urgenza del servizio di progettazione esecutiva della messa in sicurezza della SP 41, nel tratto dalla SP 38 alla SP16, affidato dalla Struttura Commissariale di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana. L’importo globale dell’intervento sarà pari a € 2.000.000,00, mentre l’importo a base di gara relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, progettazione e direzione dei lavori è pari ad € 300.720,58.

"Ringrazio - scrive il sindaco Catania - il Presidente della Regione Siciliana On.le Nello Musumeci, il responsabile della Struttura Commissariale di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia (stazione appaltante) ed il RUP del progetto, nonché nostro ingegnere capo del comune, Carmelo Alba. Auguro buon lavoro ai tecnici e progettisti del Raggruppamento di Impresa che svolgeranno il lavoro SINTAGMA - INGE.CA – ORION PROGETTI. Dopo il progetto esecutivo già consegnato sulla SP 38 Mussomeli – Caltanissetta, di cui si aspetta a breve la gara per l’affidamento dei lavori, gli interventi sulla S.P. 16 Acquaviva Platani – Mussomeli in corso di esecuzione, si aggiunge anche questo ulteriore importante intervento. Lavoriamo per migliorare la viabilità del vallone".



Un altro passo importante è stato fatto nell'ottica del miglioramento della viabilità sovracomunale. A renderlo noto è il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania. Nella giornata di ieri, martedi 6 luglio 2021, presso la sala giunta del Comune di Mussomeli è stato firmato il verbale di consegna d'urgenza del servizio di progettazione esecutiva della messa in sicurezza della SP 41, nel tratto dalla SP 38 alla SP16, affidato dalla Struttura Commissariale di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana. L'importo globale dell'intervento sarà pari a € 2.000.000,00, mentre l'importo a base di gara relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, progettazione e direzione dei lavori è pari ad € 300.720,58. "Ringrazio - scrive il sindaco Catania - il Presidente della Regione Siciliana On.le Nello Musumeci, il responsabile della Struttura Commissariale di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia (stazione appaltante) ed il RUP del progetto, nonché nostro ingegnere capo del comune, Carmelo Alba. Auguro buon lavoro ai tecnici e progettisti del Raggruppamento di Impresa che svolgeranno il lavoro SINTAGMA - INGE.CA - ORION PROGETTI. Dopo il progetto esecutivo già consegnato sulla SP 38 Mussomeli - Caltanissetta, di cui si aspetta a breve la gara per l'affidamento dei lavori, gli interventi sulla S.P. 16 Acquaviva Platani - Mussomeli in corso di esecuzione, si aggiunge anche questo ulteriore importante intervento. Lavoriamo per migliorare la viabilità del vallone".

Ti potrebbero interessare