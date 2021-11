Sport 122

Disputata a Gela la settima edizione della "Maratonina del Golfo": presenti 431 atleti

A salire sul podio sono stati Mohamed Idrissi e Annalisa di Carlo della Mega Hobby Sport

Redazione

29 Novembre 2021 12:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/disputata-a-gela-la-settima-edizione-della-maratonina-del-golfo-presenti-431-atleti Copia Link Condividi Notizia

Va in archivio la settima edizione della “Maratonina del Golfo”. A salire sul podio sono stati Mohamed Idrissi e Annalisa di Carlo della Mega Hobby Sport che hanno chiuso, rispettivamente, con il tempo di 1h14.28 il primo e di 1h30’31 la seconda. Nella mezza maratona da 10,500 km, invece, hanno vinto Vincenzo Spartà della Niscemi Runnng e Lucia Calafiore della ASD Placeolum. 431 gli atleti ai nastri di partenza, ieri mattina a Macchitella, per la gara podistica valida anche come terza prova grand prix regionale e secondo Trofeo Aisa–10.500 metri e come memorial dedicato ad Aurelia Triberio e Nunzio Cavaleri.

La kermesse sportiva è stata promossa dall’Atletica Gela, presieduta da Salvatore Iovino, col patrocinio del Comune e dell’assessorato allo sport con l’assessore Cristian Malluzzo presente sul posto per organizzare al meglio tutte le fasi dell’evento che ha portato a Gela oltre 2000 persone da tutta Italia, tra società con staff tecnico al seguito e familiari dei runners. “Voglio ringraziare l’Atletica Gela e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, giunta alla settima edizione e in costante crescita, sia in termini di numeri che di prestigio.

Nonostante le condizioni climatiche non ottimali e le necessarie restrizioni dovute alla pandemia, che ci hanno spinto a reinventare tutto per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è stato davvero un bell’evento, che ha richiamato un gran numero di appassionati e ha dato ossigeno al settore alberghiero e della ristorazione, visto che in tanti, giunti a Gela per l’occasione, si sono fermati per alcuni giorni e hanno avuto modo di godere dei nostri paesaggi e delle nostre bellezze, che proprio in questi giorni sono stati anche vantati ed esaltati dal filosofo Diego Fusaro in un video. Anche questo è economia ed è turismo, e su questa linea intendiamo continuare a muoverci, nell’ottica della promozione, 12 mesi all’anno, del nostro territorio” ha dichiarato l’assessore Cristian Malluzzo.



Va in archivio la settima edizione della "Maratonina del Golfo". A salire sul podio sono stati Mohamed Idrissi e Annalisa di Carlo della Mega Hobby Sport che hanno chiuso, rispettivamente, con il tempo di 1h14.28 il primo e di 1h30'31 la seconda. Nella mezza maratona da 10,500 km, invece, hanno vinto Vincenzo Spartà della Niscemi Runnng e Lucia Calafiore della ASD Placeolum. 431 gli atleti ai nastri di partenza, ieri mattina a Macchitella, per la gara podistica valida anche come terza prova grand prix regionale e secondo Trofeo Aisa-10.500 metri e come memorial dedicato ad Aurelia Triberio e Nunzio Cavaleri. La kermesse sportiva è stata promossa dall'Atletica Gela, presieduta da Salvatore Iovino, col patrocinio del Comune e dell'assessorato allo sport con l'assessore Cristian Malluzzo presente sul posto per organizzare al meglio tutte le fasi dell'evento che ha portato a Gela oltre 2000 persone da tutta Italia, tra società con staff tecnico al seguito e familiari dei runners. "Voglio ringraziare l'Atletica Gela e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, giunta alla settima edizione e in costante crescita, sia in termini di numeri che di prestigio. Nonostante le condizioni climatiche non ottimali e le necessarie restrizioni dovute alla pandemia, che ci hanno spinto a reinventare tutto per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è stato davvero un bell'evento, che ha richiamato un gran numero di appassionati e ha dato ossigeno al settore alberghiero e della ristorazione, visto che in tanti, giunti a Gela per l'occasione, si sono fermati per alcuni giorni e hanno avuto modo di godere dei nostri paesaggi e delle nostre bellezze, che proprio in questi giorni sono stati anche vantati ed esaltati dal filosofo Diego Fusaro in un video. Anche questo è economia ed è turismo, e su questa linea intendiamo continuare a muoverci, nell'ottica della promozione, 12 mesi all'anno, del nostro territorio" ha dichiarato l'assessore Cristian Malluzzo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare