Discariche abusive a Caltanissetta, la Dusty: "Chi abbandona i rifiuti vanifica gli sforzi di tutti"

Nello specifico di via Mulè, si segnala la presenza di sistema di videosorveglianza pertanto non sarà difficile per gli agenti della Municipale, poter individuare i soggetti che hanno creato una discarica illecita

La minoranza dei cittadini che non rispettano le corrette modalità di conferimento vanifica gli sforzi compiuti dai residenti virtuosi e costringono inoltre gli agenti della Polizia municipale, a dover proseguire con il serrato piano di controllo sui rifiuti non conformi avviato lo scorso 14 marzo. L'abbandono indiscriminato di rifiuti nel quartiere Angeli, così come la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto in via Mulé, dimostrano quanto poco interesse abbiano questi cittadini nei confronti del territorio in cui vivono. Nello specifico di via Mulè, si segnala la presenza di sistema di videosorveglianza pertanto non sarà difficile per gli agenti della Municipale, poter individuare i soggetti che hanno creato quella discarica illecita.

La presenza di questi abbandoni - come da segnalazioni pervenute a Dusty da parte di alcuni cittadini virtuosi -, contrasta con il piano sui rifiuti "porta a porta" avviato dal Comune di Caltanissetta e supportato dall'impresa di igiene ambientale, che vede anche per la settimana appena trascorsa (dal 13 al 18 giugno), un lusinghiero dato a favore dei rifiuti conformi: 118 regolari, contro i 18 irregolari, su un totale di 136 controlli. Le ispezioni sono state effettuate nelle vie: Turati, Scalinata di via Rampello (con annesso controllo nell'intera strada), Candura, Romita,

Ferdinando I, Rosso di San Secondo e Viale della Regione. Nonostante i significativi miglioramenti registrati nel corso delle ultime settimane, non possono passare inosservate le pessime abitudini di quei cittadini non rispettosi delle modalità di conferimento.

Davanti a comportamenti del genere, il piano dei controlli disposto dal Comune dovrà proseguirà ancora. Piuttosto che abbandonare i sacchetti e altro lungo le vie cittadine, si ricorda che è possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti tramite il sito dedicato alla città di Caltanissetta

<https://www.dusty.it/caltanissetta/> https://www.dusty.it/caltanissetta/ (alla voce "ritiro ingombranti"), o direttamente al link <https://servizioutenti.dusty.it/ut/caltanissetta/it/ritiri>

https://servizioutenti.dusty.it/ut/caltanissetta/it/ritiri. Sarà sufficiente compilare il form per inviare la richiesta di prenotazione. Inoltre, sono attivi da tempo i numeri verde 800 164722 (da rete fissa) e il numero bianco 095 2938520 da rete mobile di assistenza Dusty, utile anche per prenotare il ritiro gratuito a domicilio.



