Discarica a cielo aperto a Caltanissetta in via Libero Grassi. Aiello (Lega): "Il Comune cambi il nome"

Il consigliere comunale afferma che continuare a mantenere quel nome a quella via, rappresenta un oltraggio alla memoria del commerciante ucciso dalla mafia

Redazione

02 Marzo 2021 11:09

“Il Comune non è in grado di onorare le vittime della mafia? Allora cambi il nome da Via Libero Grassi a Via Discarica a cielo aperto” – così interviene provocatoriamente il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, a seguito di un nuovo sopralluogo in Via Libero Grassi, dove continua ad aumentare l’abbandono di rifiuti speciali, tra i quali pericoloso amianto.

“Avevo effettuato un primo sopralluogo a fine Ottobre 2020 – fa sapere Oscar Aiello – e ad una mia Interrogazione l’Amministrazione Gambino rispose che a breve l’area sarebbe stata sottoposta a bonifica. L’ennesima bugia del M5S!! – ribadisce il Capogruppo della Lega – Ho effettuato giorni fa un secondo sopralluogo in Via Libero Grassi e non solo tutti i rifiuti sono ancora lì, anzi! E’ anche aumentata la presenza di pericolosissimo amianto. Preso atto che l’Amministrazione Gambino non ascolta le proposte della Lega e rimane inadempiente sul fronte della tutela dell’ambiente – conclude Oscar Aiello – valuterò dopo la risposta alla mia seconda Interrogazione se presentare un esposto alla Procura della Repubblica per disastro ambientale”.

A seguito del nuovo sopralluogo in Via Libero Grassi il Consigliere Oscar Aiello ha presentato una seconda Interrogazione con la quale ha chiesto al Sindaco Gambino: Perché a distanza di oltre 3 mesi dall’annunciata bonifica i rifiuti (tra i quali pericoloso amianto) non sono stati rimossi; cosa ha intenzione di fare per contrastare concretamente i reati contro l’ambiente tenuto conto che quanto fatto finora si è dimostrato inefficace.



