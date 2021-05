Cronaca 343

Disastro funivia Mottarone, in prognosi riservata il bimbo di 5 anni unico superstite

Al suo arrivo in ospedale era cosciente e presentava un politrauma cranio-toracico-addominale e fratture agli arti inferiori

Redazione

24 Maggio 2021 10:58

Lotta tra la vita e la morte il bimbo di 5 anni, rimasto ferito nello schianto della funivia del Mottarone. Nell'incidente sono morte 14 persone. Il piccolo ieri è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico per ridurre le fratture agli arti inferiori. Intubato e sedato, il piccolo è ricoverato in rianimazione all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La prognosi resta riservata. Al suo arrivo in ospedale era cosciente e presentava un politrauma cranio-toracico-addominale e fratture agli arti inferiori. "Il lungo intervento di ieri ha ridotto molte fratture" fanno sapere dal nosocomio torinese. In ospedale, nella tarda serata di ieri, è arrivata Aya Biran, la zia del bambino, sorella del padre che nell'incidente è morto con la moglie e con l'altro figlio di due anni. La famiglia, di origini israeliane, viveva nel Pavese, dove la zia è medico in un carcere.

"Non sappiamo quale sarà la direzione -spiega all'agenzia Ansa - il trauma subito include un trauma cranico, bisogna vedere come evolverà la situazione". Il disastro della funivia del Mottarone ha colpito quattro famiglie, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria.



