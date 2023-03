Politica 183

Disagi Viale Amedeo, Aiello (Lega): "Il Comune collochi una passerella"

Quella via continua inoltre a rimanere senza telefono ed internet, mettendo maggiormente in difficoltà i residenti

Redazione

28 Marzo 2023 11:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/disagi-viale-amedeo-aiello-lega-il-comune-collochi-una-passerella Copia Link Condividi Notizia

“Il Comune realizzi immediatamente una passerella al centro della Villa per accedere direttamente alle abitazioni di viale Amedeo al fine di ridurre i disagi ai residenti” - lo dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, che a distanza di una settimana ha effettuato un nuovo sopralluogo e fa sapere: “Non si sa quando i lavori finiranno, nel frattempo i residenti di Viale Amedeo, tra i quali disabili, genitori con bambini nei passeggini, abitanti con problemi di deambulazione e carichi di spesa sono costretti, non solo a percorrere un lungo e pericoloso tragitto dentro Villa Amedeo, ma cosa ancor più grave sono obbligati a passare da una ripida scala, anche chi è costretto per motivi di salute ad utilizzare le stampelle. Quella via continua inoltre a rimanere senza telefono ed internet, mettendo maggiormente in difficoltà i residenti. Tra l’altro hanno anche rotto tubi dell’acqua corrente, che si sta infiltrando sotto il palazzo adiacente a seguito dell'ulteriore rottura del marciapiede.

Ci troviamo dinanzi ad una situazione di emergenza - dichiara il Consigliere Aiello - e pertanto i lavori non possono andare così a rilento. Occorre far lavorare anche il sabato e la domenica, nel frattempo andrebbe immediatamente collocata una passerella con lo scivolo per disabili, così come fatto in occasione della precedente emergenza. In questo momento - aggiunge Aiello - nemmeno un’ambulanza, né una barella potrebbe raggiungere quelle abitazioni, una situazione assurda e di mancanza di rispetto nei confronti di chi sta subendo quei disagi, che ieri ho potuto verificare di persona. La Lega - conclude Oscar Aiello - è vicina alle famiglie residenti in quella zona di Viale Amedeo ed invita l’Amministrazione Comunale a collocare immediatamente la necessaria passerella”.



"Il Comune realizzi immediatamente una passerella al centro della Villa per accedere direttamente alle abitazioni di viale Amedeo al fine di ridurre i disagi ai residenti" - lo dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, che a distanza di una settimana ha effettuato un nuovo sopralluogo e fa sapere: "Non si sa quando i lavori finiranno, nel frattempo i residenti di Viale Amedeo, tra i quali disabili, genitori con bambini nei passeggini, abitanti con problemi di deambulazione e carichi di spesa sono costretti, non solo a percorrere un lungo e pericoloso tragitto dentro Villa Amedeo, ma cosa ancor più grave sono obbligati a passare da una ripida scala, anche chi è costretto per motivi di salute ad utilizzare le stampelle. Quella via continua inoltre a rimanere senza telefono ed internet, mettendo maggiormente in difficoltà i residenti. Tra l'altro hanno anche rotto tubi dell'acqua corrente, che si sta infiltrando sotto il palazzo adiacente a seguito dell'ulteriore rottura del marciapiede. Ci troviamo dinanzi ad una situazione di emergenza - dichiara il Consigliere Aiello - e pertanto i lavori non possono andare così a rilento. Occorre far lavorare anche il sabato e la domenica, nel frattempo andrebbe immediatamente collocata una passerella con lo scivolo per disabili, così come fatto in occasione della precedente emergenza. In questo momento - aggiunge Aiello - nemmeno un'ambulanza, né una barella potrebbe raggiungere quelle abitazioni, una situazione assurda e di mancanza di rispetto nei confronti di chi sta subendo quei disagi, che ieri ho potuto verificare di persona. La Lega - conclude Oscar Aiello - è vicina alle famiglie residenti in quella zona di Viale Amedeo ed invita l'Amministrazione Comunale a collocare immediatamente la necessaria passerella".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare