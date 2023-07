Politica 429

Disagi trasporti, Salvatore Giunta: "Siamo al collasso. Urgono aeroporto del centro Sicilia, alta velocità e ponte sullo Stretto"

"Le difficoltà coinvolgono anche Caltanissetta dove i viaggi in pullman per gli aeroporti sono insostenibili"

Redazione

Siamo arrivati al collasso, il trasporto aereo da e per la Sicilia è praticamente inesistente e la situazione non migliora anzi peggiora nel tempo. Qualche giorno fa si è bloccato l'aeroporto di Catania e, notizia di oggi, anche l'aeroporto di Palermo è bloccato a causa di vasti incendi sulle colline che sovrastano la città. Le difficoltà coinvolgono anche Caltanissetta dove i viaggi in pullman per gli aeroporti sono insostenibili, la stazione degli autobus non è fornita di servizi igienici (sa dell' incredibile) ed i passeggeri non godono neanche di una sala d'attesa climatizzata (anch'essa inesistente ) e stanno bivaccati al sole.

Immaginate il disagio di chi ad esempio deve viaggiare per necessità o ancora peggio per malattia. La situazione è insostenibile, penso che sia arrivato il momento di attivare la protezione civile. Da ormai più di 10 anni sosteniamo l'idea che la Sicilia debba dotarsi di infrastrutture moderne e adeguate ai tempi e ai bisogni dei cittadini. Il Ponte sullo stretto, l'alta velocità, e l'aeroporto intercontinentale del centro Sicilia sono diventate esigenze improcrastinabili, non più rimandabili a data da destinarsi, ma urgenti e indispensabili.

Non è più il tempo di eleggere a Palermo politici inetti e impreparati solo perché utili alle esigenze personali di ciascuno di noi e al nostro personale orticello. E' il tempo di eleggere a tutti i livelli, comunali, provinciali, regionali e nazionali, gente che abbia come principale interesse quello di cambiare il volto della nostra Sicilia, di trasformarla in luogo al passo coi tempi, moderna e innovativa. Non siamo stati capaci di intercettare i PNRR per mancanza di progettazione e aggiungo di volontà politica, ma adesso basta! Lottare per dare alla Sicilia un volto nuovo è un imperativo categorico, lottare per dare un domani ai nostri figli è un obbligo al quale non possiamo più tirarci indietro, guardare ad un futuro migliore deve essere l'obiettivo principale di ogni nostra azione pubblica e privata.

Salvatore Giunta, consigliere nazionale di Mezzogiorno Federato



