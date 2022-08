Cronaca 1037

Disagi all'ufficio postale di San Cataldo, cittadino racconta: "Impossibile inviare una raccomandata"

"Davanti alla porta - scrive il nostro lettore - tantissimi aanziani attendono il loro turno al sole"

Redazione

Sono un cittadino residente a San Cataldo (CL) e vorrei esternare la mia difficoltà ad inviare una raccomandata dall’ufficio postale di San Cataldo centro. Lavorando fino alle 13, per ben 3 giorni, al termine dal lavoro mi sono recato presso l’ufficio postale per inviare una raccomandata, ho atteso invano per mezz’ora il mio turno per poi vedermi chiudere la porta dicendomi di riprovare l’indomani in quanto alle 13.30 i terminali dell’ufficio devono essere spenti.

Nonostante il periodo della pandemia sia terminato, inspiegabilmente, gli uffici postali a San Cataldo continuano ad avere i seguenti orari: mattina dalle 08.30 alle 13.30, pomeriggio chiuso. Penso sia una follia che una città di circa 23 mila abitanti non abbia un ufficio postale che faccia orario continuato fino al pomeriggio. Un allungamento dell’orario di apertura degli sportelli consentirebbe alle persone che lavorano di sfruttare la pausa pranzo per sbrigare le loro faccende e cosa di non poco conto, eviterebbe ai cittadini di accalcarsi e creare assembramenti davanti l’ufficio. Purtroppo ormai è consuetudine vedere davanti l’ingresso tante persone, soprattutto anziani, in piedi, attendere fuori il proprio turno, al freddo nel periodo invernale o sotto il sole nel periodo estivo o ancor peggio, a mio avviso, dopo ore di attese vedersi chiudere le porte perché alle 13.30 i terminali vengono spenti.

Penso sia poco serio e professionale un simile comportamento da parte di una struttura al servizio del cittadino ma ancor peggio è il fatto che una città come San Cataldo abbia solo due uffici postali con 4 sportelli attivi, quando va bene, che funzionino per 5 ore al giorno. Mi auguro che questa critica possa esservi d’aiuto per migliorare un servizio, che già offrite praticamente in tutte le città, anche nella nostra zona migliorando di conseguenza anche la vostra reputazione in tema di flessibilità per i clienti che lavorano in centri più piccoli.

Cordiali Saluti



