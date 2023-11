Salute 620

Disabilità, a Caltanissetta nasce il gruppo operativo per progetti individualizzati di vita

Il gruppo, che tornerà a riunirsi il prossimo 4 dicembre, è parte integrante del Tavolo tematico permanente sulla non autosufficienza

Redazione

Si è costituito nei giorni scorsi presso l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Caltanissetta il gruppo operativo che dovrà provvedere alla stesura delle linee guida e alla conseguente proposta di un modello unico e condiviso per la realizzazione, a cura dell’Unità di valutazione multidimensionale, dei progetti individualizzati di vita, previsti dall’articolo 14 della legge 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), riguardanti 753 persone con disabilità, 583 disabili gravi e 152 gravissimi (il numero potrebbe essere sottostimato) del distretto socio-sanitario di Caltanissetta.

Il gruppo, che tornerà a riunirsi il prossimo 4 dicembre, è parte integrante del Tavolo tematico permanente sulla non autosufficienza, afferente alla Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale. Il team di lavoro per i progetti individuali di vita è formato da: Rosanna Andolina, assistente sociale presso il Comune di Caltanissetta e coordinatrice del gruppo operativo; Michela Miccichè, sociologa presso il Dipartimento di salute mentale; Gisella Avenia, pedagogista presso la Neuropsichiatria infantile; Gabriella Buccarello, assistente sociale presso il Comune di Santa Caterina; Rossella Aleo, assistente sociale Anfass; Irene Maria Balletti, responsabile dell’Unità di valutazione multidimensionale; Maurizio Nicosia, presidente dell’Anfass, e Maria Grazia Pignataro, presidente dell’Ispedd.



